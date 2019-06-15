Buldan: Kürt halkı bütün yapılanların hesabını sormak adına 23 Haziran'da sandığa gidecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kullanacakları her oyun çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kürt halkı bütün yapılanların hesabını sormak adına 23 Haziran'da sandığa gidecek, oyunu demokrasi güçlerinden yana kullanacaktır." dedi.

HDP 1. Bölge Demokrasi İttifakı Şöleni, Ümraniye Prenses Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tutuklu HDP milletvekilleri ve siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi.

YSK'nin 31 Mart seçimlerinin yenilenme kararının "hak gasbı" olduğunu söyleyen Buldan, "Biliyoruz ki 31 Mart'ta, Türkiye halkları İstanbul belediyesini kazandı." ifadesini kullandı. Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hukuksuzluk yaşandığını iddia ederek, buna 23 Haziran'da cevap vermek için bir demokrasi ittifakı oluşturduklarını söyledi.

23 Haziran'da mazlumların zalimlerin karşısında olacağını dile getiren Buldan, şöyle devam etti: "İstanbul bizimdir. İstanbul'u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz, vermeyeceğiz. İstanbul Kürtlerindir, İstanbul kadınlarındır, İstanbul Türkiye halklarınındır ama AKP'nin olmayacak. Bu belediyeyi AKP'ye vermeyeceğiz. İstanbul seçimleri artık Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yaşanan çekişmenin çok çok ötesindedir."

Buldan, "Kullanacağımız her bir oyun çok kıymetli olduğunu, bir kez daha ifade etmek isterim. Kürt halkı bütün yapılanların hesabını sormak adına 23 Haziran'da sandığa gidecek, oyunu demokrasi güçlerinden yana kullanacaktır. AKP'ye kaybettirmek üzere İstanbul'da demokrasi güçlerinin adayı kimse, oyunu onlara verecektir." şeklinde konuştu.