Bahçeli: Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
- CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?
- Muhtarların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır.
- Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor. ABD'nin Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane değildir.
- ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır.
-NATO ABD'nin arka bahçesi, küresel organizasyonu değildir. Eğer böyle değilse Türkiye bağlantılarını sorgulamalıdır.
- Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.
#Canlı Devlet Bahçeli konuşuyor;— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) June 15, 2019
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