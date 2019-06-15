MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?

- Muhtarların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır.

- Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor. ABD'nin Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane değildir.

- ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır.

-NATO ABD'nin arka bahçesi, küresel organizasyonu değildir. Eğer böyle değilse Türkiye bağlantılarını sorgulamalıdır.

- Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

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