Bahçeli: Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir, emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 23 Haziran seçimlerinde bütün teşkilatlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif bir şekilde sahada olacak, 'tam saha pres' yapacaklardır. AK Parti'yle uyumlu ve ahenkli bir dil kullanılacaktır.

- Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız.

- Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır.

- İstanbul'un iradesi elinden alınırsa, Türkiye'nin itibarı zedelenir.

- İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.

- Terör örgütünden gelen beyanatlar, 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu kanıtlamıştır.

- CHP Genel Başkanı, PKK'nın taleplerine yeşil ışık yakmakta, CHP İstanbul adayı bir tutukluya methiyeler düzmektedir.

- Karadeniz, Milli Mücadele kahramanı Topal Osman'ın diyarıdır. Yunan medyası tarafından övülen, Kandil tarafından desteklenen bir ismin Karadeniz üzerinden prim sağlamaya çalışması en fazla vatansever Karadenizli kardeşlerime hakarettir.

- CHP adayının mağdur edildiğini söyleyenler, hakkı olmadığı halde hanesine yazılan oyları görmeleri gerekmektedir.

- Bunların PKK ve FETÖ bağlantıları eninde sonunda belli olacaktır.

- 31 Mart akşamından itibaren tek gayemiz şaibesiz sonuçtur.

- Cumhur İttifakı, yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşmalıdır. Sefer bizden, zafer Allah'tan.

- ABD, Türkiye'yi S-400 alımını iptal etmediği takdirde yaptırımla tehdit etmektedir. ABD nereye varmak istemektedir?

- Türkiye, kendi güvenliği doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir.