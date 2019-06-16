CHP'li Alban'dan soru önergesi: Satış rakamları düşük olan gazetelere neden bu kadar fazla reklam veriliyor?

CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması üzere verdiği soru önergesinde Mayıs ayından 14 Haziran tarihine kadar medya organlarına verilen reklamları gündeme getirdi. Alban, "Satış rakamları düşük olanlara neden bu kadar fazla reklam veriliyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban, İstanbul seçiminin iptal edildiği 7 Mayıs 2019’dan 14 Haziran 2019’a kadar çeşitli medya organlarına verilen kamu bankaları ve THY’nin reklamlarını listeledi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Alban'ın yaptığı saptamalarda Ziraat Bankası, Halk Bankası ve THY tarafından 7 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında her gün reklam verilen kuruluşlar şu şekilde: Sabah, Akit, Akşam, Güneş, Star, Yeni Şafak ve Takvim.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi de veren Alban, "En çok satış yapan gazeteler yerine, satış rakamları düşük olanlara neden bu kadar fazla reklam verilmektedir? Reklam için karar medya kuruluşunun yayın politikasına göre mi veriliyor" diye sordu.