AA: kacsaatoldunet'in yöneticisi, hesabı Barış İnce'ye satıp devrettiğini iddia etti

Twitter'da 'kacsaatoldunet' adlı hesabı yönettiği belirtilen ve 'FETÖ propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan E.B, ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce’ye devrettiğini öne sürdü. İnce hakkında da soruşturma başlatıldı.
'FETÖ propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma' kapsamında, 'kacsaatoldunet' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan E.B ile hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen H.S.P.'nin işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre şüpheli E.B ifadesinde, Twitter hesabı olarak Kaç Saat Oldu? /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtığını, bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ''2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. Hesap şifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giriş yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahsa bu hesabı devrettim. Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum.''
Birgün gazetesinin çıkardığı 'Bavul' isimli derginin reklamını hesabından yapma konusunda anlaştıklarını, karşılığında ücret aldığını belirten şüpheli E.B, ifadesinde şunları anlattı: ''Hesabıma benzer isimlerinde çok sayıda başka hesaplar açıldı ve ben de bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgün.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barış İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadaşına devretmek üzere 4 bin TL karşılığında , ücretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy’de Birgün gazetesine yakın bir kafede verdim. Bu hesabı, yaklaşık bir hafta sonra @expreesshaber ismi ile değiştirdiler diye biliyorum.''
Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce'nin Mart 2019'da Türkiye'den ayrıldığı ve Almanya'da kaldığı tespit edildi.
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