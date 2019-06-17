Dündar’dan ‘İmamoğlu-Yıldırım yayını’ değerlendirmesi

Binali Yıldırım'ın moderatör olarak önerdiği ilk gazeteci Uğur Dündar'dan, Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ortak yayın için ilk değerlendirme geldi.

Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu;

- Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!

- Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil.

- İmamoğlu,enerjisi,yoksullukla mücadele vaadleri,’Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu

Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı!

- İmamoğlu anketlere göre ‘Büyük Buluşma’ya önde gelmişti, öyle bitirdi.

- Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi.

- Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.

- Küçükkaya tarafsızdı.

- Son haftaya bu şekilde girilir.

Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format!Bize uygun değil.

İmamoğlu,enerjisi,yoksullukla mücadele vaadleri,'Neden başkan olmalıyım' sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu

Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı!

Küçükkaya tarafsız.

İzlemeye devam. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 16, 2019

Sonuç:

İmamoğlu anketlere göre 'Büyük Buluşma'ya önde gelmişti, öyle bitirdi.

Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi.

Bu tartışma, İmamoğlu'nun da, Yıldırım'ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.

Küçükkaya tarafsızdı.

Son haftaya bu şekilde girilir. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 16, 2019

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