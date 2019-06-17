Zeyrek: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u kutlarım

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatlerinde çekilen uçak fotoğraflarında genellikle en fazla iki kadın gazetecinin bulunduğunu belirterek "Tacikistan seyahatinde çekilen fotoğrafta ise altı kadın vardı. Bu değişimi sevdim ve bu hassasiyeti gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u kutlamak istedim" dedi.

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Yalnızlık sancısı" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tacikistan seyahati sırasında uçakta çekilen fotoğrafa da değindi.

Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u kutladığı yazısında şu ifadeyi kullandı:

"Bu fotoğrafı sevdim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seyahatlerinde çekilen uçak fotoğraflarında, genelde Erdoğan ortada, çok sayıda sakallı bıyıklı erkek etrafında, arada da çoğu zaman bir, en fazla iki sembolik kadın olurdu. Tacikistan seyahatinde çekilen fotoğrafta ise altı kadın vardı. Bu değişimi sevdim ve bu hassasiyeti gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u kutlamak istedim."