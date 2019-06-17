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12:38 17 Haziran 2019
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    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

    Öğrenciye su indirimi kararına karşı çıkan AK Partili Ölmez: 'AK Parti bunu kabul etse de ben 'hayır' diyorum'

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan 'öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerine yüzde 50 indirim' kararına karşı oy kullanan AK Partili Ali İhsan Ölmez, “AK Parti buna evet dese de ben Ali İhsan Ölmez olarak hayır diyorum” ifadesini kullandı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimlerindeki vaatlerinden biri olan öğrenci evlerine indirimli su vaadi, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.

    © Fotoğraf : Instagram
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    BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Yavaş, 'ASKİ Genel Müdürlüğü’nce öğrenci evleri abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına' ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı. Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen karar çerçevesinde, öğrenci evlerinin su faturalarının yarı yarıya düşmesine olanak sağlandı.

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    Teklif oy çokluğuyla kabul edilse de AK Parti grubu içindeki tartışma, meclis gündemine damga vurdu. Öğrencilere su indirimini öngören teklifin oylanıp kabul edilmesinin ardından AK Parti sıralarından sesler yükseldi.

    Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yerine seçim yapılana kadar vekalet eden Ali İhsan Ölmez, karara karşı çıktığını belirtti.

    Ölmez, karara düştüğü şerhin tutanaklara kaydedilmesini istedi. Öğrenciye su ve atık su bedelinde indirim sağlayan kararı kabul etmediğini ifade eden Ölmez, “AK Parti bunu kabul etse de ben Ali İhsan Ölmez olarak buna hayır diyorum” şeklinde konuştu. Başkan Yavaş’ın, Ölmez’in karşı oyunun tutanaklara geçirilmesi talebi sonrasında ise görüşmelere devam edildi.

    Etiketler:
    Öğrenci, Su, itiraz, AK Parti, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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