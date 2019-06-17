MSB: Akar ile Şoygu telefonda görüştü

MSB'den yapılan açıklamada "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede, barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur" denildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. https://t.co/Q0khVbU021#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/sQVGLqGmZ0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2019
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