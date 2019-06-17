MSB: Akar ile Şoygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefonda görüştüğünü bildirdi. İki bakanın Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgusu yaptığı belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede, barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur" denildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. https://t.co/Q0khVbU021#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/sQVGLqGmZ0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2019

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