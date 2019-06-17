MHP'den 'af' paylaşımı: 'Binbir ümitle af bekleriz'

MHP, sosyal medya hesabından tartışmalı af yasasını konu alan bir şarkı videosu yayınladı.
© AA / Raşit Aydoğan
Videoda, klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında gezdiği görülüyor.
Görüntülerde Bahçeli, Ankara sokaklarında gezerken arka planda da Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" şarkısının çalındığı dikkat çekiyor.
Söz konusu şarkıda, "Binbir ümitle af bekleriz, biz de bu milletin evlatlarıyız, yıllardır kapalı kaldı kapımız, bizi bu dar yerden sen kurtar Tanrım" ifadeleri yer alıyor.
Video 17 Haziran 2019 pic.twitter.com/eEmv2CRpYz— MHP (@MHP_Bilgi) June 17, 2019
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