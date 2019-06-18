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16:16 18 Haziran 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yaptı.

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (267)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi arasındaki tartışmayı hatırlatarak İmamoğlu'na "Hesabını seçimden sonra vereceksin" dedi.

    Fatih Altaylı
    © AA /
    Fatih Altaylı: Verilen bilgilerden memnun olsa gerek, Erdoğan çok moralli ve mutlu görünüyormuş
    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Milletimiz Cumhur İttifakı'nın yanında yer almıştır. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'i yanımızdadır.

    - Mursi'nin ölüsünden bile korkuyorlar. Eşine bile göstermeden defnettiler. Neden korkuyorsunuz?

    - Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız.

    - 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. 

    - Çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir.

    'BU İŞLERİ ÖĞRENECEKSİN'

    - (İmamoğlu'na) 'Mazbatamı aldım' diyor. Sen mazbatanı İl Seçim Kurulu'ndan aldın, Yüksek Seçim Kurulu'ndan almadın, bu işleri daha bilmiyorsun, öğreneceksin. Biz Nasreddin Hoca gibi damdan düştük, bunların hepsini biliriz.

    - Seçimlerin yenilenmesi siyasi değil, hukuki bir sürecin ürünüdür. 

    - 'Ordu Valisi'ne 'basitlik' dedim' diyor. Dedin dedin, seçimden sonra da hesabını vereceksin.

    Binali Yıldırım
    © İHA /
    Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce bir otelde bir araya gelmesi gayri ahlaki bir durum
    - CHP seçimlerin tamamının sayımı talebimize engel oldu. Yeniden sayım olsaydı bu noktaya gelmeyecektik.

    - İstanbul, bizim ekibimizi 1994 yılından beri tanır. Ancak benim Binali kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor.

    - Marmaray yaptık, Avrasya Tüneli yaptık, 3. köprüyü yaptık. CHP zihniyeti bunu istemedi ancak biz yaptık.

    - 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi ama biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik, farkımız bu.

    - Göreve geldiğimde 50 bin evde doğalgaz vardı, bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve doğalgaz getirmişim. Şimdi rakam 6.5 milyon oldu.

    'HANGİ SUYU UCUZLATACAKSIN?'

    - Şimdi diyor ki 'Suyu ucuzlatacağım'. Hangi suyu ucuzlatacaksın? Dağları delerek İstanbul'a suyu bu kardeşiniz getirdi. 

    - Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman, hatırlayın o günleri, ölülerimiz hastanelerde rehine kalıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Kapılar açık. İstediğin eczaneden ilacını alıyorsun. 

    - Kanser dahil birçok hastalığın ilacını artık biz temin ediyoruz.

    - Biz milletimiz arasında ayrımcılığa müsade etmedik. Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Abaza, Boşnak demedik. 

    İmamoğlu ortak yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu: Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi
    - İmamoğlu 'Gençlere para vereceğim' diyor, yalan söyleme, al bir yalanını daha yakaladım. Ben belediye başkanlığım döneminde gençlere burs veriyordum. Ancak CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve burs yasaklandı.

    - Kredi ve Yurtlar Kurumu kimseyi geri çevirmiyor. İsteyene burs, isteyene kredi veriyor.

    'SURİYELİLER KONUSUNDA ÖNLEMLERİ ALIYORUZ'

    - Suriyelilere para veriliyor yalanı CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlamamız gibi bir şey asla yok. Biz kamplardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyoruz.

    - Biz ülkemizin fakir fukarasına, vatandaşımıza maaş veriyoruz.

    - Suriyeliler varil bombalarından kaçarak bize sığındılar. Allah göstermesin, böyle bir şey bizim başımıza gelse biz ne yapardık? Onun için, sakın bu sahtekarların yalanlarına uymayın. 

    - Suriyeliler konusunda tabii ki de bizim de rahtasızlıklarımız var, bu konuda emniyet güçlerimiz gerekli önlemlerini alıyor. 

    - Şu an itibariyle 330 bin Suriyeli zaten topraklarına döndü. Oradaki mücadele ilerledikçe daha fazlası da dönecek.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu: Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün
    - Şu anda bizim karşımızda olanların hepsi Gezi Parkı'nda yer almıştı. Bizi çökertmek için her yola başvuruyorlar. 

    'OSMANLI TOKADI ATMAYA HAZIR MISINIZ?'

    - Seçimleri 1453'ün rövanşı haline getirmek için yanıp tutuşanlara şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?

    - Erzincanlı topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım, söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen bir kardeşimizdir. 

    - İstanbul dışındakilerin seçim günü mutlaka gelip oylarını kullanmalarını rica ediyorum.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (267)
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan
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