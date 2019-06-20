İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım, lüks araçlar veya usulsüz tahsislerden dolayı değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a teşekkür etti ve "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, bölgesel istihdam ofisinin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hazırlanan Sayıştay raporuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarını düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vs. değil, belgesi burada" dedi.

Raporu hatırlattığı için AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a teşekkür eden İmamoğlu, Kanal 7 muhabirinin Ordu’da yaşanan VIP tartışmasına dair sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu soruya defalarca yanıt verdim. Cevaplarım sizi veya kanalınızı tatmin etmemiş olabilir. Sizin kanalınıza tavsiyem, Pontus ne demek, Yunan ne demek aşağılamak ne demek Sisi ne demek bunları sorgulamanız daha iyi olur. Benim Sayıştay raporunda işçilerin haklarını koruduğumu, bunu da verirseniz teşekkür ederim."