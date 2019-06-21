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10:21 21 Haziran 2019
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    Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin

    Berkay Şahin'den Arda Turan'a: Özür dilesin ve konu kapansın

    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Türkiye
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    Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde görülmüş, tanıklar dinlenmiş ve dava tekrar ertelenmişti.

    Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde görülmüş, tanıklar dinlenmiş ve dava tekrar ertelenmişti.

    © DHA /
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    'ERKEK ERKEĞE OTURUR, HALLETMEMİZ GEREKEN BİR ŞEY VARSA HALLEDERİZ'

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre davanın görüldüğü akşam Berkay, Arnavutköy'deki bir balıkçıda arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi.

    Çıkışta gazetecilerle dava ile ilgili olarak konuşan Berkay, "Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık. Özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit. Özür dilesin ve konu kapansın. Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz. Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor" dedi.

    'MURAT'A KIRGINLIĞIM BAKİDİR'

    Uzun süredir kırgın olduğu Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Eser Yenenler’in düğününde sahne almasının hatırlatılması üzerine Berkay, "O gün o sahnede birçok kişi vardı ve hep beraber şarkı söyledik. Ben Murat’a hala kırgınım ve bu kırgınlığım bakidir, devam etmektedir, devam da edecektir. Aynı masada oturduk, birbirimize karşı bir yanlışımız olmadı. En yakın arkadaşımızın güzel gününde kötü olmak bize yakışmazdı zaten" şeklinde konuştu.

    Öte yandan Berkay’ın kolundaki 'Şükret, sabret' dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Etiketler:
    kavga, özür, dava, Arda Turan, Berkay Şahin
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