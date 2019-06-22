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11:43 22 Haziran 2019
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    seçim - sandık - oy

    İstanbul'da 10 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (369)
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    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin tartışma yaratan kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek. 

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Fatih'teki Zeyrek Kadınlar Pazarını ziyaret etti.
    © AA / CHP
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    YSK'nın yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece buna ait oy pusulası konulacak. 

    Seçimde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partili Necdet Gökçınar ve Vatan Partili Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışacak.

    YSK, seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterleri şöyle açıkladı:

    -Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

    Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
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    -Oy verme saatine dikkat edin

    İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. 

    -Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

    Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

    -Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

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    © AA /
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    Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

    -Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

    Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

    -Cep telefonuyla kabine girmeyin

    Binali Yıldırım
    © İHA /
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    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

    -Oy pusulasını kontrol edin

    Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    -Oy verme kabininde fazla kalmayın

    Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

    -Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak. 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (369)
    Etiketler:
    Oy, Sandık, seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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