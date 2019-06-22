İstanbul'da 10 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor

Seçimde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partili Necdet Gökçınar ve Vatan Partili Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışacak.
YSK, seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterleri şöyle açıkladı:
-Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin
Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.
-Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
-Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın
-Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
-Cep telefonuyla kabine girmeyin
-Oy pusulasını kontrol edin
Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.
-Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.
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