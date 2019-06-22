Sağlık verilerinin aktarılmasında 'yazılı rıza' şartı kaldırıldı

TTB İTİRAZ ETMİŞTİ, YENİDEN DÜZENLENDİ
Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında çıkardığı yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) itirazları nedeniyle yargıya taşınmış ve iptal edilmişti. Yönetmelik yeniden hazırlandı ve dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni yönetmeliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, 20 Ekim 2016 tarihli 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin tanımları düzenleyen 3'üncü maddesine 'açık veri', 'açık sağlık verisi', 'ilgili kullanıcı', 'kimliksizleştirme', 'kişisel verilerin imha edilmesi', 'kişisel verilerin silinmesi', 'kişisel verilerin yok edilmesi', 'maskeleme' gibi yeni tanımlar girdi.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6’ıncı maddesiyle, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin kişinin rızası olmadan işlenebilmesi için 'kamu sağlığının korunması', 'koruyucu hekimlik', 'tıbbî teşhis', 'tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi', 'sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi' şartı koşulmuştu.
Yeni yönetmelikte olmayan ilkeler ise şöyle: "Sağlık hizmet sunucularında görevli kişiler, ilgili kişinin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla işleyebilir ve erişebilir. Kişisel sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen herkes, bu verilerle ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü altındadır. İlgili kişinin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rızanın muhafaza edilmesi hâlinde ilgili kişiye ait sağlık verileri, rıza doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir."
SINIRLI ERİŞİM
Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler, ilgili kişinin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilecek.
EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ KAYDINA ONAYSIZ ERİŞECEK
Yeni yönetmelikte anne babaların çocuklarının sağlık kayıtlarına onaysız erişmelerine ilişkin düzenleme de yapıldı. 'Çocukların sağlık verilerine erişim' başlıklı 8'inci maddede "Ebeveynler, çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmaksızın e-Nabız üzerinden erişebilir" denildi. Düzenlemeye göre ayırt etme gücüne sahip çocuklar, sağlık geçmişlerine ebeveynlerinin erişimini e-Nabız üzerinden izne tabi tutabilecek.
AVUKATLARIN MÜVEKKİLLERİNİN VERİLERİNE ERİŞİMİ
Getirilen bir başka değişiklik ise sağlık verilerine avukatların erişimi konusunda oldu. 10’uncu maddeye göre avukatların müvekkillerinin sağlık verilerini talep edebilmeleri için 'açık rıza gösteren özel bir hüküm' olması gerekecek.
ÖLEN KİŞİNİN VERİLERİ 20 YIL SAKLANACAK
Yönetmelikte ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini alma konusu da düzenlendi. 11’inci maddede, ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçılarının münferit olarak yetkili olduğu belirtildi. Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri ise en az 20 yıl süre ile saklanacak.
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