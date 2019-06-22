Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 111 terör olayını engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarına kim katılmışsa bugün İstanbul'u yönetmeye karşımızda talip olanlar onlardır. İstanbul, yarın bir karar verecek: Gezi ruhu mu, 15 Temmuz ruhu mu?" dedi.

Soylu, İSTOÇ'ta İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneğini ziyaret etti.

İSTOÇ'ta esnafla bir araya gelen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'da su yokken yapılan çalışmalar sonrası 2071'e kadar kentin su probleminin çözüldüğünü anlattı.

Soylu, İstanbul'a yapılan yatırımlara işaret ederek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, metroyu, metrobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu çıkarın, İstanbul'un hali keşmekeş olur" diye konuştu.

İstanbul'da yarın yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Soylu, şunları söyledi:

"Gezi olaylarına kim katılmışsa bugün İstanbul'u yönetmeye karşımızda talip olanlar onlardır. İstanbul, yarın bir karar verecek: Gezi ruhu mu, 15 Temmuz ruhu mu? 1 saat içinde Taksim'de olan yabancı televizyon kanallarının tamamı bugün borazanlık yapıyorlar. FETÖ'cüler borazanlık yapıyorlar karşımızda, sosyal medya üzerinden. 31 Mart seçimi tekrar seçimi olarak değerlendirildi, iptal edildi. Kandil peş peşe açıklamalar yaptı".

'DEAŞ'IN GEÇEN GÜN BİR EYLEMİNİ ENGELLEDİK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Bağdat Caddesi'nde Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret etti.

Türkiye'nin yükseldiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye yükseliyor. Elbette yükselmenin her zaman maliyeti var. Büyümek demiyorum, yükselmek diyorum. Büyümek başka bir şey, ama yükselmek bir kompozisyondur ve bunun birçok tarafı vardır. Yükselmek için eğitiminizi bir noktaya getirmek, yaşam boyu eğitimi bir zihniyet olarak kabul etmek, burnunuzu bir yere soktuğunuz zaman size birisinin parmak sallamayacağı konumda olmak zorundasınız. Türkiye, yaklaşık 300 yıl boyunca gerileme dönemi yaşadı bu coğrafyada. Karlofça'dan itibaren ne zaman kafamızı yükseltmeye çıkarsak kafamıza yukarıdan bir şey indi. Bu millet güzel cumhuriyetini kurdu. Karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar, engeller sadece bugün yok, bundan 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce de vardı".

Soylu, IŞİD'in şu anda Türkiye'de hareketli olduğuna işaret ederek, "Geçen gün bir eylemini engelledik, yani yapsaydı Türkiye ve dünya günlerce bunu konuşurdu. Yılbaşından bugüne kadar 111 terör olayını engelledik. Kimisi araba, kimisi canlı bomba, kimisi silahlı..." dedi.