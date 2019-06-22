'Üçüncü Havalimanı için 13 milyon ağaç kesildi'

Kuzey Ormanları Savunması, yaptıkları analize göre, İstanbul Havalimanı için ÇED raporunda belirtildiği gibi 2.5 milyon değil, 13 milyon ağaç kesildiğini açıkladı.

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS), uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analizle İstanbul Havalimanı için 2012 yılından bugüne kadar kesilen ağaç sayısını hesapladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, analize İstanbul Havalimanı ile çevresinde yer alan havalimanı inşaatı için açılan taş ocakları ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu da katıldı.

Hazırlanan ÇED raporunda kesilecek ağaç sayısının 2 milyon 500 bin olacağı belirtilmişti fakat kesilen ağaç sayısı 13 milyon olarak saptandı. Analize göre 2012-2019 yılları arasında havalimanı proje sahasında 8 milyon, inşaat için açılan 2 taş ocağı için en az 1 milyon 200 bin, havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için 3 milyon 700 bin ağaç kesildi.