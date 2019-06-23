İmamoğlu: İstanbullular inandığım her şeyi gerçeğe dönüştürdü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "Yola ilk çıkarken hissettiklerimi böyle anlatmıştım. Ne mutlu ki, İstanbullular inandığım her şeyi gerçeğe dönüştürdü. Şimdi hizmet zamanı, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yola ilk çıkarken hissettiklerimi böyle anlatmıştım. Ne mutlu ki, İstanbullular inandığım her şeyi gerçeğe dönüştürdü. Şimdi hizmet zamanı, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/qc3VLvLq3U — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 22, 2019

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