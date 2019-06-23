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17:53 23 Haziran 2019
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    Sandık- Zarf- Seçim

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde sandıklar kapandı, sayım başladı

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (383)
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    31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararı sonrası vatandaşların bir kez daha sandık başına gittiği yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

    İstanbullular iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından 23 Haziran'da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gitti.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Oyların sayımına başlandı, bazı sandıklarda oy sayım işlemleri de bitti.

    Dakika dakika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar şöyle:

    17:47 - CHP İSTANBUL SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NDE YOĞUN BASIN İLGİSİ

    BBC Türkçe'den Neyran Elden'in aktardığına göre, CHP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bina önünde ve içeride yoğun basın ilgisi dikkati çekiyor.

    17:40 - BAHÇELİ, SEÇİM SONUÇLARINI GENEL MERKEZDE TAKİP EDECEK

    © AFP 2019 / Gürcan Öztürk
    Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti
    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında yenilenen seçimde sandıkların kapanmasının ardından parti genel merkezine geçen MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarını Ankara Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

    Ayrıca, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Bahçeli’nin bir açıklama yapması bekleniyor. 

    17:35 - KILIÇDAROĞLU: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

    Seçim sonuçlarını takip etmek için CHP Genel Merkezi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden gazetecilere kısa bir açıklama yaparak "Her şey çok güzel olacak" dedi.

    17:20 - HER PARTİDEN MÜŞAHİT SAYISININ 1'E İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

    Dokuz8Haber'in aktardığına göre, İstanbul Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı her partiden müşahit sayısının 1'e indirilmesine karar verdi.

    ​17:00 - 10 MİLYON 560 BİN 963 KİŞİ OY KULLANDI

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oyların sayımına başlandı.

    © AA /
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    Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

    Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

    Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

    Seçimde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday İBB başkanı olmak için yarıştı. 

    İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

    YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRANA KADAR SONUÇLAR VERİLEMEYECEK

    © REUTERS / Kemal Aslan
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    Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.

    Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

    YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (383)
    Etiketler:
    Seçim, Oy, İstanbul, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK
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