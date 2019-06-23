İmamoğlu, 35 yıllık rekoru kırdı

23 Haziran İBB seçimlerini rakibi Binali Yıldırım'a yüzde 9'luk bir üstünlükle yüzde 54.03 gibi bir oranla kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan'ın rekorunu da kırdı

Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu İstanbul seçimlerinde, kullanılan oyların yüzde 54.3'ünü almayı başardı.

Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu, bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan’ın rekorunu da kırdı. CHP adayı ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’de aldığı yüzde 25.2'lik oy oranını da ikiye katlamış oldu.

1980 sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları şu şekilde:

2019 – Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54.2

2014 – Kadir Topbaş: Yüzde 47.9

2009 – Kadir Topbaş: Yüzde 44.7

2004 – Kadir Topbaş: Yüzde 45.3

1999 – Ali Müfit Gürtuna: Yüzde 27.5

1994 – Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25.2

1989 – Nurettin Sözen: Yüzde 35.6

1984 – Bedrettin Dalan: Yüzde 49.7