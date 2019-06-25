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11:51 25 Haziran 2019
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    İmamoğlu'nu tebrik eden Erdoğan: Eksiklerimizi tespit edip, sorunları çözmek için gerekli adımları atacağız

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, seçimi galibiyetle tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan bu noktada eksiklerini tespit edip sorunları çözmek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    ‘İmamoğlu mevcut sorunlarla ilgilenirse, AK Parti onunla işbirliğine gider’
    Burada 23 Haziran'da yenilenen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine değinen Erdoğan, "CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

    "İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde hem birleştirme tutanaklarında hem sandık kurullarında sonucu etkileyebilecek sorunlar tespit edilmişti. Bu seçimlerde gerek belediye meclisinde kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı, komisyon seçimlerini yine AK Parti almıştı, başkan vekilliklerinde arkadaşlarımız göreve gelmişti" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

    - Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukukidir. Tabi ki biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca bilgisini, birikimini, projesini hayata geçirmek için aday olmuştur. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gelişti. Bizim için önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi bakımından kıymetlidir.

    - 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir.

    - 2009'da yüzde 44.7 oranında, 2014'de de yüzde 47.9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz pazar günü de bu oran yüzde 45 olarak gerçekleşti. İstanbul'la ilgili projelerimizi Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz.

    - Eksiklerimizi tespit edip bunları çözme noktasına gideceğiz. Bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacağız. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatma lüksüne sahip değiliz.

    - Güvenlik ihtiyaçlarımızdaki farklı gereksinimlerini karşılama konusundaki farklı seçeneklere de kapımız açıktır. Türkiye baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve önümüzdeki ay teslimata başlıyoruz. 

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