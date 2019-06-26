Trans yağa 2 gram sınırlaması geliyor

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, trans yağlar, margarinler gibi sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkıyor. Yaygın olarak krakerler, kurabiye-kekler, dondurulmuş hamur işleri, pastane ürünleri (poğaçalar, tatlı-tuzlu hamur işleri), atıştırmalıklar, bazı margarinler, kahve kreması, bisküviler, pastaların üzerinde kullanılan şekerli karışımlar, bu yağlarla yapılan veya bu yağlarda kızartılan besinlerde bulunuyor. Toplam yağ içinde yüzde 0.5 gram altında ise düşük, yüzde iki gram üzerinde ise yüksek sayılıyor.
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Yine bu düzenlemeye göre bu miktar 2 gramın üzerindeyse vatandaşın kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde 'Trans yağ bulunur' ibaresi yazılacak. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu uygulamanın değişmesi için görüş gönderdi. Sağlık Bakanlığı görüş yazısında "Tüm gıdalar için endüstriyel trans yağ miktarının 100 gram toplam yağda iki gramın altında kalmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise öneriyi değerlendirmeye aldı.
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