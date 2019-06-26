Marmaray arıza yaptı: Kapılar açılmayınca 2 yolcu fenalık geçirdi, vatandaşlar raylarda yürüdü

İstanbul Kadıköy'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.
İstanbul Erenköy'de yurttaşlar elektrik akımında arıza olduğu gerekçesiyle 1 saat havalandırma olmadan banliyö treninde mahsur kaldı. Görüntüleri çeken @__Lothlorien__ #dokuz8'e yaptığı açıklamada kapıları ve tel örgüleri kendileri açarak treni tahliye ettiklerini belirtti. pic.twitter.com/UVPDBpX9Qy— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 26 июня 2019 г.
DHA'nın aktardığı habere göre olay, Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi.
Gerçekten harika #marmaray bozuldu ve insanlar kendi çabası ile indiler ne bir yardım ne başka bise hiçbir açıklama da yapılmadı. Gerçketen harika bir iş pic.twitter.com/hLGpm8UwSr— Hakkii (@cilginhk) 26 июня 2019 г.
Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü belirtildi.
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