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20:02 26 Haziran 2019
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    Ticaret Mahkemesi'nden emsal karar: 'Belediye şirketlerinin yönetimini başkan belirler'

    © AA /
    Türkiye
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    Mansur Yavaş'ın BELKO şirketine yaptığı atamanın, bakanlık genelgesi gerekçesiyle tescil edilmemesi işlemi mahkeme tarafından yasaya aykırı bulundu. Karar onanırsa atama yetkisinin belediye meclislerine devredilmesine kararı iptal edilecek. Kararın ardından Halk Ekmek de dava açmaya hazırlanıyor.

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Yavaş’ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı
    Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildikten sonra belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atandı. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Kerim Yılmaz'ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

    TİCARET MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

    Bunun üzerine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm Ticaret Sicil Genel Müdürlüklerine gönderdiği, "Belediye veya bağlı kuruluşların sahip veya ortağı oldukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye veya bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediye meclisi kararıyla belirlenmesi gerektiği” yönündeki genelgeye istinaden Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün belediye iştiraklerinin yeni yönetimini tescil etmemesine ilişkin yapılan itirazı kabul etti.

    İSTİNAF'IN KARARI EMSAL OLACAK

    "Yasal bir düzenleme genelge ile ortadan kaldırılamaz. Ticaret Sicil Müdürlüğü, bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleri ile bağlıdır" diyen mahkeme, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Bu kararın ardından Kerim Yılmaz BELKO Genel Müdürü olarak atandı. Karara itiraz edildi. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar, Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarına da emsal olacak.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
    © AA / Ali Balıkçı
    Mansur Yavaş’ın yetkileri, AK Parti ve MHP belediye meclis üyelerince kısıtlanmak istendi

    'MAHKEME, YETKİNİN BAŞKANA AİT OLDUĞUNA KARAR VERDİ'

    Mahkeme kararıyla BELKO Yönetim Kurulu koltuğuna oturan Kerim Yılmaz, Habertürk’e konuştu. Belediye şirketlerinin, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

    "Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Kanun'da şirket genel kurullarının nasıl yapılacağı açıktır. Mansur Yavaş yönetimi, tamamen yasaya uygun bir şekilde genel kurulları yapmıştır. Ancak, 25 yıldır yapılan Büyükşehir Belediye Başkanına ait olan atama yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15 Mayıs 2019'da bir genelgeyle engellenmiştir.

    BELKO Şirketi olarak açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Mahkeme, yasal yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait olduğuna karar verdi. Yasa dışı engellemeler, Ankara halkının aleyhine sonuçlar doğurur. Karara itiraz edildiği için dosya şu an İstinaf Mahkemelerinde. Kararın icrası için kesinleşmesi de zorunlu değildir".

    HALK EKMEK ATAMASINDA DA YAŞANDI

    Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir belediye işletmesi olan Halk Ekmek’e atadığı yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadı. Buna gerekçe olarak da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15 Mayıs 2019 tarihinde yayınladığı genelge gösterildi.

    BELKO hakkında verilen karar sonrası, Halk Ekmek de dava açmaya hazırlanıyor. İstinaf Mahkemesi’nden BELKO hakkında verilecek karar merakla bekleniyor. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını onarsa belediye başkanlarının kullandığı yetki Belediye Meclisi’ne devredilemeyecek.

    Etiketler:
    BELKO, Emsal karar, Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek, Ankara
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