'Döndü' isimli karga, vatandaşlar tarafından kurtarıldı: 'Yanımızdan ayrılmıyor, sabahları mutlaka bizi görmeye geliyor'

2 yıldır kargaya yemek verdiğini dile getiren Çoban, “Dün akşam kedilerin saldırısına uğramış. Bu sabah bize sığındı, bakımını yaptık. Sabah çok kötüydü ancak ilaçlarla kendine geldi. 3-4 gün içerisinde yeniden uçmaya başlar. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. Sağlıklıyken kendisine yemek falan veriyordum o yüzden yaralandığında benim yanıma geldi. Benden yardım istedi ve gereken yardımı yaptım. Sabah 7.30’da mutlaka bizi görmeye geliyor. Akşamları da kalabalık olmasına rağmen oturduğumuz masaya gelip ziyaret ediyor” dedi.
Islık çaldığı takdirde karganın geldiğini söyleyen Çoban, “15 yaşından beri karga besliyorum. Ancak kafese kapatarak değil, özgür bırakarak besliyorum. Bunlar öyle bir kuş türü ki tedavi edildiği zaman ailesiyle birlikte geliyor. Aile bağları çok kuvvetlidir. Zor zamanlarda yanında olanları kolay kolay unutmazlar” ifadelerini kullandı.
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