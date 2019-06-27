İstanbul'da seçimin iptaline karşı çıkan YSK üyesinin hakim eşinin görev yeri değiştirildi

YSK, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 4'e karşı 7 oyla iptal etmişti. Karşı oy kullanan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hakim eşinin talep etmediği halde 31 Mayıs’taki HSK yaz kararnamesiyle görev yerinin değiştirilmesi yargı çevrelerinde dikkat çekti.
Habere göre, uzun yıllar Ankara hakimi olarak görev yapan kıdemli hakim Şahizer Hamurcu’nun Urla hakimliğinden Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanması 'terfi' gibi görünse de teammüllere göre öyle değil. Yapılan görev değişikliğinin 'terfi' olabilmesi için teamülen, kişinin talep etmesi gerekiyor.
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