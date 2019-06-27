Gazeteci Portakal'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na arkadaş uyarısı

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan üniversitede ev arkadaşı olduğu ve 23 Haziran'da ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na peş peşe uyarılar geldi.

Gazeteci Fatih Portakal, aralarında yıllara dayalı bir dostluk bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, kendisinden yeni dönemde kibirden uzak kalmasını, halkın içinde olmasını, şeffaflık ve dürüstlükten ayrılmamasını istedi.

1- Geleceğe not:

Arkadaşa hatırlama:

Kutlarım #Eİmamoğlu

Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez+++ pic.twitter.com/SWE4GImAvS — fatih portakal (@fatihportakal) 27 июня 2019 г.

​"Geleceğe not: Arkadaşa hatırlama" notu ve İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Portakal, arkadaşına şu uyarılarda bulundu:

"Kutlarım Ekrem İmamoğlu ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez.

2- Umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin +++ pic.twitter.com/GSHQukK7XV — fatih portakal (@fatihportakal) 27 июня 2019 г.

​Umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin.

3- Umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başabilirsin pic.twitter.com/ORyzccRiNh — fatih portakal (@fatihportakal) 27 июня 2019 г.

​Umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başabilirsin."