Çobanlardan Erzurum Valisi Memiş'e teşekkür: Sadece çoban çobana kız veriyor

Çobanlar, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu?" ifadesiyle kendilerini savunan Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkür etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir programda kullandığı "Kadınlarımız çobanlarla evlenmiyor bu yüzden çobanlığın ismini sürü yöneticisi yaptık” ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapan Memiş, üniversitelerde sürü yöneticiliğinin okutulduğunu ve resmi kayıtlarda da çobanlığın isminin sürü yöneticiliği olarak geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu mesleğin neresi kötü? Sırf çiftçilikle uğraşıyor diye hanım kızların ilgisinin olmaması gerçekten manidardı. Sürü yöneticisi aslında üniversiteler bölüm olarak kullanılıyor resmi kayıtlarda da ismi bu şekilde geçiyor. Bu terimi ilk ben kullanmadım. Birtakım vatandaşların politik düşünceleri aslında böyle gösteriyor diyorlar ki valinin vizyonu bu mu? Biz 27 yıldır bu ülkenin her karış toprağına emek veriyoruz. Biz her partiye oy verenin valisiyiz. Çaycının, çöpçünün ve sürü yöneticisinin valisiyiz. Dezavantajlı ve mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Olayı böyle farklı yerlere çekilmesini garipsediğimizi ifade etmek isterim."

ÇOBANLARDAN TEŞEKKÜR

Çobanların kız bulmakta güçlük çektiğini öne süren merkez Çaytepe köyünden Zeki Çiçek, "Valinin açıklaması doğrudur. Sadece çoban çobana kız veriyor. Özellikle bir köylü, maddi durumu iyi olduğu zaman çobana kız vermiyor. Ben kendim şu an çobanım ama geçenlerde kızım bir çiftçi ile evlendi. Çoban olduğu için evlenemeyenler var. Köyde olduğu için evlenemeyen gençler, çiftçiliği bırakıp şehre göç ederek asgari ücretle çalışıyor" dedi.

'ÇOBANIM AMA BANA KIZ VERDİLER'

Yılın yaklaşık 7 ayı çobanlık yapıp, 25 bin lira kazandığını belirten Erdal İrkek ise, "Çobanım ama bana kız verdiler. Her şeye rağmen valinin bizi savunmasına sevindim. Elbette sigortalı bir işimin olmasını isterdim. Bu işleri biz yapmayınca birçok Suriyeli çoban var" diye konuştu.