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23:52 28 Haziran 2019
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    Muhittin Böcek

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Gelen turist ayak bastı parası ödesin

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya gibi 14-15 milyon turist ağırlayan bir şehrin belediye gelirlerinin hizmet edebilme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, turistlerden 'ayak bastı parası' alınması gerektiğini söyledi. Böcek, bunun için bakanlığın yasa çıkarması gerektiğine değindi.

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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya'yı içine alacak Antalya Turizm Birliği'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Böcek, tanıtımın önemine değindi.

    TURİZM BİRLİĞİ KURULACAK

    Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede konuşan Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, “46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

    TANITIMIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

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    © Sputnik / Mihail Fomichev
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    Kurulacak turizm birliğinin Antalya'nın tanıtımı için önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Başkan Böcek, ilçe belediyelerin de mutlaka bu birlik içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Böcek, turizm birliği ile ilgili şunları söyledi: “İlçeler bu birliğin ve tanıtımın içinde mutlaka olmalı ama öncelik Antalya olmalı. Önce Antalya'yı tanıtacağız ki sonra ilçelerini tanıtabilelim. Biz tanıtımı birlikte yapacağız. Tanıtımlara buna göre para harcayacağız. Küçük birikimlerle bu olmuyor. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçelerde daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliği'ne uyum içinde olunmalı".

    'AYAK BASTI PARASI' ÖNERİSİ

    Başkan Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek, birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayak bastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, “Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti. Gecede, opera sanatçısı Hakan Aysev de konser verdi.

    Etiketler:
    Turizm, Muhittin Böcek, Antalya
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