Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Gelen turist ayak bastı parası ödesin

TURİZM BİRLİĞİ KURULACAK
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede konuşan Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, “46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" dedi.
TANITIMIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
'AYAK BASTI PARASI' ÖNERİSİ
Başkan Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek, birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayak bastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, “Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti. Gecede, opera sanatçısı Hakan Aysev de konser verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)