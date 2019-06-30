Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü: İddiaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki İkitelli’de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan bütün uyarıları dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu. Taciz iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü.

Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. ​Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın söz konusu taciz iddiasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 12 yaşında Suriyeli bir çocuğun evinin camından, 12 yaşındaki başka bir çocuğa ‘‘gel’’ dediği, olayda herhangi bir fiziki temas yaşanmadığı bildirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin güvenlik tedbirleri çerçevesindeki bekleyişi sürüyor.