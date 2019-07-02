MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/gAmJNhIbh4