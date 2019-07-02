Kayseri'de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
© Fotoğraf : DHA
IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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