İşten çıkarmalarla ilgili 'Onlar bankamatik memuruydu' dediği ileri sürülen Karalar'dan açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, işten çıkarmalarla ilgili bazı yayın organlarında yer alan 'Onlar bankamatik memuruydu' ifadelerinin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı ile 1750 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. Karalar'ın ise işten çıkarmalarla ilgili, "Onlar bankamatik memuruydu" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, Karalar'ın gazeteci Boğazlıyan'a ya da bir başka basın mensubuna konuşmadığını duyurdu.

Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, bazı çalışanların görevlerine son verildiğine dair iddialara yanıt olarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bir takım basın yayın organlarına 'Onlar bankamatik memuruydu' şeklinde demeç verdiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddia edildiği gibi gazeteci Esra Boğazlıyan’a, ya da bir başka basın mensubuna veya her hangi bir basın yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklamada bulunmamıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte, belediye çalışanlarıyla ilgili tasarruf konusunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.