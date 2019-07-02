Kayıt
14:55 02 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor" dedi.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Son zamanlarda sosyal medyada yapılan Suriyelilerle ilgili olumsuz paylaşımların sorulması üzerine Çataklı, Suriye'deki olaylarda 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

    © DHA /
    Türkiye'de 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığını açıklayan AK Partili Uslu: Maaş verilmiyor, yardım yapılıyor
    Haziranda Suriye'de kayıtlara geçen sivil can kaybının 347 olduğunu belirten Çataklı şöyle konuştu:

    "Ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimizle ilgili ana hedefimiz ülkelerine dönmelerini sağlamak. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlığımızın ve ilgili kurumların yoğun gayretleri var. Bu amaçla iki operasyon yaptık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdik. Güvenliği sağlanmış bu bölgeye 335 bin Suriyelinin dönüşü gerçekleştirildi. Ülkemizin temel hedefi, orada istikrarın sağlanması ve bu insanların yurtlarına, evlerine dönmesinin temini. Ancak kimseyi zorla gönderme şansımız da yok. Zaten bizim dışımızda da ne Avrupa ülkelerinden ne Suriye'nin komşusu olup Suriyelilerin sığındığı ülkelerden kimsenin zorla Suriye'ye gönderildiği de yok."

    Çataklı, "Kimsenin bir defa ülkemizde suç işleme özgürlüğü yok. Bu Suriyeliler için de geçerli vatandaşımız için de geçerli. Suriyelilerin de diğer yabancıların da işlediği suçlarla ilgili olarak hem adli mercilerimizde işlemler sürüyor hem de idari işlemler gerçekleştiriliyor. Özellikle önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de yasal kalış hakkı yani geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor" diye konuştu. 

    'DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, ilgili bütün paydaşların da görüşleri alınmak suretiyle 'Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu anlatan Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve talimatları doğrultusunda 6 aylık ayrı bir planlama çalışması yaptıklarını dile getirdi.

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
    Çataklı, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 6 aylık süreçte ülkenin tamamında, ilk girdikleri sınırın kapısından ülkenin her sathında yoğun denetim yapacağız, denetimleri sıklaştıracağız. Ülkemize yasa dışı yollardan girmiş olan tüm yabancıların yakalanması ve sınır dışı edilmesiyle ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yasal yollardan da olsa ülkemizde olan yabancıların uyumu konusunda çalışma yürüteceğiz. Bu ülkenin kurallarına, geleneklerine, göreneklerine ve kamu düzenine uymaları hususunda çalışma yürüteceğiz."

    Kilis'te 531 Arapça tabelanın Türkçesi ile değiştirildiğini hatırlatan Çataklı, bu uygulamanın ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

    İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde çalışmalara başladıklarına işaret eden Çataklı, "İstanbul'un tamamında bu Arapça tabelaların kısa süre içinde Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız" dedi.

    Etiketler:
    İsmail Çataklı, Suriyeliler, Göç, Arapça tabela, Suç, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İETT’de unutulan eşyalar 81 bin liraya satıldı
    Karikatür
    Erdoğan: S-400'ler 10 gün içerisinde geliyor
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet