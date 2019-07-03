Polatlı'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Polatlı'nın kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi. Zehirlenen köpeklere Şeyhali'de yaşayan Seyit Ali Boduroğulları'nın baktığı belirtildi.

Boduroğulları'nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.