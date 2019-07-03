Polatlı'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Boduroğulları'nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi.
Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.
Boduroğulları'nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi.
Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
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