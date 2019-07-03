İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

İstanbul Emniyeti, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hava destekli uygulama başlattı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekleri de görev alıyor.

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli operasyon başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor. pic.twitter.com/a7sRJshLwd — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 3 июля 2019 г.

​Habere göre otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

Seyahat eden yolcuların giriş-çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.