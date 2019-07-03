Erdoğan: Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10'u kadın üniversitesi, Türkiye de benzer bir adım atmalı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10'u kadın üniversitesi. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.
Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, "G20 zirvesinde gördüm, Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10'u kadın üniversitesi. Türkiye de benzer bir adımı atmalı" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10'u kadın üniversitesi. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.
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