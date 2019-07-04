Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

Emre Aşık ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Çocukları icra yoluyla elinden alınan Sarnıç, Emine Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Sarnıç, "Buradan Sayın Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Ne olur bana da yardım etsin. Suçsuzluğum ispatlansın ya da çocuklarımı dövdüğümü gösteren bir video varsa çıkarsın ortaya. Benim evlatlarımı geri versinler" dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre Sarnıç'ın açıklamaları şöyle:

"Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum, inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek bir çok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz.

Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, 'Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin' gerçekten inanamıyorum bu insanlara.

Umarım hiç kimse bunu yaşamaz. Allah kimseye bunu yaşatmasın. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Bilmiyorum insanların vicdanı nereye gidiyor. Benim çocuğum bana 'anne anne' diye ağlayarak elimden alındı. Çocuklarımı geri alacağıma inanıyorum.

Bana iki kere biber gazı sıktılar. Çocuklarım elimden alınırken Emre'nin avukatı bana öpücük gönderdi. Tek isteğim evlatlarımla mutlu olmak, biri beni kurtarsın. Benim evlatlarımı bana geri versinler yalvarıyorum. Çocuklarıma şiddet uyguladığımı ispatlasınlar. Evlatlarımın kokusu olmadan nasıl uyuyacağım, sol yanım boş kaldı.

'ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULADIĞIMI İSPATLASINLAR'

Biz altı ay içerisinde evlendik Emre'yle, şimdi düşünüyorum demek benimle sadece çocuk sahibi olmak için evlenmiş. Çocuklarımı aldıktan sonra Emre ve avukatı selfie çekti. Çocuklarımın nerede ne yaptığını bilmiyorum. Çocuklarımla bir kez olsun telefonla konuşmak istiyorum. Çocuklarımı birbirlerinden ayırdılar 1.5 yaşındaki kızım evde yalnız kaldı.

Çocuklarıma bakamadığım gerekçesiyle Emre beni hapse attırmaya çalışıyor. Emre beni her ağlattığında oğlum gözyaşlarımı sildi. Benim verdiğim anne şefkatini kimse çocuklarıma veremez. Çocuklarıma şiddet uyguladığımı ispatlasınlar. Çocuklarımı o gün almaya geleceklerini bilmiyordum. Benim sabıkam yok, insanlar bana iftira atıyor.

Buradan Sayın Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Ne olur bana da yardım etsin. Suçsuzluğum ispatlansın ya da çocuklarımı dövdüğümü gösteren bir video varsa çıkarsın ortaya. Benim evlatlarımı geri versinler.

EMRE AŞIK: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Yağmur Sarnıç'ın açıklamalarından sonra Emre Aşık da suskunluğunu bozdu. Aşık, Instagram hesabı üzerinden kamuoyu açıklamasında bulundu. Herkesten özür dilediğini söyleyen Emre'nin açıklamaları şöyle:

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim. Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasında cesaretle benimle buluşmayı başardı... Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerin de tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım.

Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almak için gittim. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memuru ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldım! Anneleri tarafından, kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti... Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin bedelini çocuklarımın ödememesi tek dileğim... Bir baba olarak, bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim. Saygılarımla..."