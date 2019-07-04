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12:30 04 Temmuz 2019
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    Makam Aracı

    Meclis'ten 66 araca her ay 1 milyon 187 bin TL ödeme

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    TBMM'de Başkanlık Divanı üyeleri için kiralanan 66 aracın bedeli ortaya çıktı. 2 yıllığına kiralanan 2019 model, 2000 cc motor gücüne sahip 66 aracın aylık bedeli 1 milyon 187 bin 200 TL.

    Kamuda tasarruf yapılacağı açıklamalarının ardından Meclis’in 2019 yılında 66 yeni araç kiralamak için ihaleye çıkması tartışma konusu oldu.

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    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM’de grup başkanvekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanlarına tahsis edilmesi için kiralanacak bu araçlarla ilgili Meclis Başkanlığınca yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

    Yalım’ın soru önergesine yanıt Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’ten geldi. Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanları, Uluslar arası komisyon başkanlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 2009 yılından itibaren 'Sürücüsüz Makam Aracı Kiralama İhalesi' yapıldığını belirterek kiralanan 66 araçla ilgili şu bilgileri verdi:

    "TBMM’de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre 2 yıllığına kiralanan 66 araç için aylık 1 milyon 187 bin 200 TL kira bedeli ödenecektir."

    2019 MODEL BİR ARACA AYDA 18 BİN TL

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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    Bilgiç’in verdiği bilgiye göre tamamı 2019 model ve 2000 cc motor gücüne sahip araçların her birinin aylık maliyeti 18 bin TL’ye geliyor. 66 aracın Meclis’e yıllık maliyeti yaklaşık 14 milyon 250 bin TL, 2 yıllık maliyeti de 28 milyon 490 bini geçiyor.

    TBMM Başkanlığı’nda İsmail Kahraman’ın görevinin son bulmasından önce 64, Binali Yıldırım’ın göreve başlamasından sonra ise 66 yeni araç kiralamak için ihale açan ancak bu ihaleleri daha sonrasında iptal eden TBMM, ihaleyi bu kez sonuçlandırdı.

    İhalede araçlar için '2019 model, sıfır kilometre, dört silindir dizel, benzinli veya benzin-elektrikli hibrit motor, yol bilgisayarı' gibi özellikler istedi. 38 araç için ise 'tam otomatik klima, deri döşeme, ısıtmalı koltuklar' gibi özellikler istenmişti.

    Etiketler:
    İhale, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Makam aracı, Tasarruf, Gazete Duvar, Nergis Demirkaya, Özkan Yalım, Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM
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