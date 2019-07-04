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20:06 04 Temmuz 2019
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    Berfin'in yüzüne asit atan sanık hakim karşısında: Sevdiğim tarafından suçlanmak beni çok üzdü

    © İHA /
    Türkiye
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanık hakkında "kasten öldürme teşebbüsü" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

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    İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ozan Ç. (22), Özek'in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile bazı kadın platformlarının temsilcileri katıldı.

    Duruşmada, sanık Ozan Ç, olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin'i görmediğini ileri sürdü.

    Berfin ile 5 yıllık gönül ilişkisi olduğunu ve olaydan bir süre önce ayrıldıklarını öne süren sanık, şöyle devam etti:

    "5 yıllık ilişkimizde bugüne kadar hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı, ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü de amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşımla buluştum. O saatlerde arkadaşımla birlikteydim. Bir ara babam aradı ve 'Kavgaya mı karıştın?' diye sordu eve çağırdı. Ben de eve gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmak beni çok üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum."

    Mahkeme başkanının olay günü gittiği yollardaki kameralarda kendisine rastlanılmadığını hatırlatması üzerine sanık Ozan Ç, cevap vermedi. 

    Berfin Özek
    © EPA / SEDAT SUNA
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    Müşteki olarak dinlenen Berfin'in annesi Zeynep Özek ise olaydan büyük acı duyduğunu söyledi.

    Şahsın yıllarca kızına acı çektirdiğini öne süren anne Özek, "İlişkilerini son iki yılda öğrendim ve kızıma şiddet uyguladığına şahit oldum. Kızımı ve beni tehdit etti" iddiasında bulundu. 

    İddia makamı, sanık Ozan Ç.'nin kasten adam öldürme suçundan tutukluluk halinin devamına, tanıklar hakkında da çelişkili beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

    Mahkeme heyeti ise tanıklar hakkında istenen suç duyurusunun reddine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi üzere duruşmayı erteledi.

    Heyet ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil olması talebini de onayladı.

    gaspçı tarafından telefonunu çalınmak istenirken yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atılan Berfin Özek
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    BERFİN TEDAVİSİ SÜRDÜĞÜ İÇİN DURUŞMAYA KATILMADI

    Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetle mücadelenin büyütülmesi gereken bir mesele olduğunu söyledi.

    Berfin'in süren tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadığını anlatan Sert, şöyle devam etti:

    "Bu duruşmada hazırlık aşamasında dinlenen tanıklar dinlendi ve tanıkların tümü beyanlarını değiştirdiler. Doğal olarak mahkeme heyeti de tanıkların bu beyanlarına itibar etmedi. Biz tüm katılan vekilleri olarak tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Cumhuriyet savcısı da bizim bu talebimiz doğrultusunda beyanda bulundu ama mahkeme kendisi suç duyurusunda bulunma yetkisini ret olarak kullandı. Ama biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağız, yalancı tanıklıktan dolayı..."

    Sanığın olayı inkar ettiğini vurgulayan Sert, soğukkanlılığının dikkati çektiğini ileri sürdü. 

    Anne Zeynep Özek ise çok üzgün olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı. 

    Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanıyor. 

    Etiketler:
    asit, Duruşma, Dava, İskenderun, Hatay, Berfin Özek
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