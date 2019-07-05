CHP'li Biçer'e, Kılıçdaroğlu'na saldıranlara tepki gösterdiği tweet nedeniyle soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesi için gittiği Ankara’nın Çubuk ilçesinde linç girişimine uğramıştı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre söz konusu paylaşım nedeniyle Biçer hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açıldı.
25 Haziran’da ifade veren Biçer, saldırının Sivas katliamını çağrıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:
“Çubuk’ta ‘Orayı yakın’ diye bağırmaları bana bir vatandaş olarak Madımak Oteli yangınını hatırlattı. Büyük üzüntü duydum. Olay bütün ülkeyi ilgilendirir. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan bir olaydır. Asıl üzerime atılan suçlamayı onlar yapmıştır. Ben suç işlemedim.”
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