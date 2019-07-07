Zeyrek: 51 günlük 'kayyum' bilançosu 3 milyar 300 milyon yeni borç, 1 milyar 700 milyon harcama, 2500 yeni istihdam

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 31 Mart'ta 26.7 milyar TL olduğunu, 23 Haziran itibarıyla bu rakamın 30 milyar TL'ye çıktığını aktardı. Zeyrek 3 milyar 300 milyon yeni borç, 1 milyar 700 milyon harcama yapıldığını, 2 bin 500 kişinin de istihdamının sağlandığını belirtti.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 51 gün vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yönetiminde yapılan harcamaları yazdı.

Zeyrek bu dönemde, 3 milyar 300 milyon yeni borç, 1 milyar 700 milyon harcama yapıldığını, 2 bin 500 kişinin de istihdamının sağlandığını söyledi.

Zeyrek yazısında, "Biraz araştırınca gördüm ki boş durmamışlar. Örneğin 31 Mart'ta 82 bin olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel sayısı 23 Haziran'dan önce 84 bin 500'e çıkmış. Yani apar topar 2 bin 500 kişi istihdam edilmiş. Belediyenin borçları toplamı 31 Mart'ta 26.7 milyar TL idi. 23 Haziran itibarıyla bu miktar 30 milyar TL'ye çıkmış. Yani arada 3 milyar 300 milyon lira daha borçlanılmış. Belediyenin gelir gider tablosuna bakıldığında anlaşılıyor ki, harcamalarda da frene basılmamış. 16 Haziran günü belediye kasasından 1 kalemde 1.7 milyar TL çıkmış. Sadece yeni istihdam, borçlanma ve harcama miktarları bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarından son ana dek yararlanıldığını gösteriyor. İnşallah, o paralar yandaşların çıkarı için değil, İstanbul halkına hizmet için harcanmıştır. Bu arada İmamoğlu iyi ki o verileri yedeklemiş. Yoksa bu değişimleri bu kadar kısa sürede anlamak imkansız olurdu" ifadelerini kullandı.