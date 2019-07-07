Ağrı Belediye Başkanı Sayan, belediyede imam nikahı kıydırdı

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, artık belediye bünyesinde resmi nikahla imam nikahının bir arada kıyılabileceğini söyledi. Sayan, bir imamla birlikte belediyede iki nikahın birden kıyıldığı görüntüleri internette paylaştı.

AK Partili Savcı Sayan'ın belediye başkanı olduğu Ağrı Belediyesi'nde resmi nikahla birlikte imam nikahı da kıyılmaya başlandı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sayan, belediye bünyesinde resmi ve dini nikahın istek üzerine beraber kıyılacağını duyurdu. Sayan’ın paylaştığı görüntülerde önce imam nikahı, ardından resmi nikah kıyıldı görülüyor.

Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu.Mutluluklar dilerim. pic.twitter.com/FG5DLnFnai — Savcı Sayan (@SavciSayan) 7 июля 2019 г.

​İmam nikahının ve resmi nikahın beraber kıyıldığı görüntüleri sosyal medyada canlı yayında da paylaşan Sayan, nikahı kıydıktan sonra "Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak, ailelerin isteği üzerine önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız” dedi.

Sayan Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu.Mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

İMAMLARA NİKAH KIYMA YETKİ VERİLMİŞTİ

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, AK Parti 2017 yılında Meclis’e sunduğu tasarıyla imamlara nikah kıyma yetkisi verilmesini istemişti. Meclis'te yasalaşan tasarıya göre, Bakanlık artık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebiliyor.

Ayrıca 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla 'resmi nikâh olmadan imam nikâhı yapılması' ve 'evlilik cüzdanını göstermeden imam nikâhı yapılması' suçları Türk Ceza Yasası’ndan çıkarılmıştı.