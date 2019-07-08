Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara yanıt veren Bilal Erdoğan: Öyle bir şey yok

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma' programı öncesi Okçular Vakfı tarafından bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı’nın kapatılması veya taşınması ile ilgili iddialara ‘Öyle bir şey yok’ yanıtını verdi.
Vakfın bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı kurduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugün hem Ahlat’ın hem Malazgirt’in, Türkiye’de yetişen her vatandaşımız her gencimiz tarafından çok iyi anlaşılmasının, bu ülkenin mayasının daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim bu programlara başlamamız sayesinde veya bir tevafukla Ahlat bölgesinde bulunan Selçuklu Mezarları’ndaki arkeolojik çalışmalarına da ciddi hız verilmiş oldu. Bu da bizim için ayrıca sevindirici. Okçular Vakfı bu tekkenin, bu tarihi mekanın bereketi ile geçtiğimiz 6 yılda Türkiye’de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Türkiye’de sadece okçuluk alanında değil, diğer bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı burada kurmuştur" diye konuştu.
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Kendisi de yer aldığı için Okçular Vakfı ile ilgili ön yargılar ve iftiralara maruz kaldıklarını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:
Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, da "Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Fakat Okçular Vakfı gördüğünüz gibi 400’e yakın Kur'an-ı Kerim talebesi ile burada Okçular Tekkesi’nde, Yaz dönemi için şu anda 2 bin 500 başvuru var. Okçuluk öğreniyorlar. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınma düşüncemiz asla söz konusu değildir" dedi.
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