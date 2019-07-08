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14:14 08 Temmuz 2019
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    Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara yanıt veren Bilal Erdoğan: Öyle bir şey yok

    © İHA / ALPER SUAT TUTAŞI
    Türkiye
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    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, vakfın kapatılacağı iddiasını yalanlayarak, "Öyle bir şey yok" dedi.

    Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma' programı öncesi Okçular Vakfı tarafından bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Okçular Vakfı: İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir
    Okçular Tekkesi'nde düzenlenen programa Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri katıldı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı’nın kapatılması veya taşınması ile ilgili iddialara ‘Öyle bir şey yok’ yanıtını verdi.

    Vakfın bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı kurduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugün hem Ahlat’ın hem Malazgirt’in, Türkiye’de yetişen her vatandaşımız her gencimiz tarafından çok iyi anlaşılmasının, bu ülkenin mayasının daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim bu programlara başlamamız sayesinde veya bir tevafukla Ahlat bölgesinde bulunan Selçuklu Mezarları’ndaki arkeolojik çalışmalarına da ciddi hız verilmiş oldu. Bu da bizim için ayrıca sevindirici. Okçular Vakfı bu tekkenin, bu tarihi mekanın bereketi ile geçtiğimiz 6 yılda Türkiye’de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Türkiye’de sadece okçuluk alanında değil, diğer bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı burada kurmuştur" diye konuştu.

    'HEDEFİMİZ 2020 OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE'NİN OKÇULUKTA MADALYAYLA BULUŞMASI'

    Kendisi de yer aldığı için Okçular Vakfı ile ilgili ön yargılar ve iftiralara maruz kaldıklarını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Gün geldi Saraybosna'daydık, Özbekistan'daydık, Belgrad'da Askeri Müze’deydik. Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün birer aktif elçisi olarak hareket ettik. Buda ancak Okçular Vakfı gibi kültürel birikimi olan ve bu okçular tekkesi geleneği üzerinde kurulu olan bir sivil toplum kuruluşunun yapabileceği çalışmalardı. Maalesef işin içinde ben olduğum için bu işlere sağduyuyla, selim bir akılla yaklaşmadan, ön yargı ile insanların birçok ithamlarda bulunduğunu iftiralar attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’nin okçulukta madalyayla buluşması olacak."

    Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, da "Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Fakat Okçular Vakfı gördüğünüz gibi 400’e yakın Kur'an-ı Kerim talebesi ile burada Okçular Tekkesi’nde, Yaz dönemi için şu anda 2 bin 500 başvuru var. Okçuluk öğreniyorlar. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınma düşüncemiz asla söz konusu değildir" dedi.

    Etiketler:
    Haydar Ali Yıldız, Okçuluk, madalya, 2020 Olimpiyatları, Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı
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