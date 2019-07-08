THY'nin ‘rüya uçağı’ Trabzon'da

THY'nin filosuna katılan ilk ‘Boeing 787-9 Dreamliner’ olan ve Eren Bülbül'ün anısına ‘Maçka’ adı verilen uçak, saat 11.56'da Trabzon Havalimanı'na indi.
Karşılama törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.
Uçuşa katılan yolculara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlilerince bordo-mavi fular hediye edildi. Bazı yolcular, indikten sonra uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Uçakla gelenler, gün içinde Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edip, akşam İstanbul'a dönecek.
Öte yandan, dün Trabzon'da gösteri sunan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, uçağın gelişi dolayısıyla 2 selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
✈ 🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) June 28, 2019
İyi ki varsın Eren!
Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...#TürkHavaYolları pic.twitter.com/Cpw5tWJER1
THY filosuna dahil olan ilk ‘Boeing 787-9 Dreamliner’a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK’lılarla sağlanan sıcak temas sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün memleketi ‘Maçka’ adı verilmişti.
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