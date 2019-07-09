Libya'da alıkonulduktan sonra serbest kalan 6 Türk gemici İstanbul'a geldi

Libya'da bir gemide çalışırken alıkonulduktan sonra serbest kalan 6 Türk gemici İstanbul'da.

NTV'nin aktardığına göre, Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulduktan sonra serbest kalan 6 gemici tarifeli uçakla geldi.

Hafter'e bağlı güçlerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" uyarısında bulunmuştu.