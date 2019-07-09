'Niye yan bakıyorsun' deyip dövdüler, olayla ilgisi bulunmayan bir kişiyi vurdular

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcığoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Balkış ve amcası Arif Balkış, cadde üzerinde esnaf olan bir yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra buradan ayrılan Ümit Balkış, park halindeki kamyonetine doğru gitti.
Amca ve yeğenin saldırıya uğradığını gören yakınları ve arkadaşları da yardıma koştu. O esnada saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak, karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Elindeki silahı sağa ve sola çeviren saldırganın başka bir arkadaşı elindeki silahı alarak Ümit Balkış'a doğrultarak, ateş etti.
'KORKUTMA AMAÇLI SİLAHINI ÇIKARIYOR, BAŞKASI ELİNDEN ALARAK SIKIYOR'
Ümit ve Arif Balkış'ın akrabası olan Haydar Akın, "Yoldan geçerken kamyonete varıyorlar. Kamyonete varınca kapıyı açmaya çalışıyor. O sırada oturan 5-6 kişi ile tartışmaya giriyor, ondan sonra bunlar vurmaya başlıyor. Vurmaya başlayınca bizim köylüler görüyor. O arada silahı çekiyorlar. 1 kişi korkutma amaçlı silahı sağa, sola çeviriyor. Ama başka biri elinden silahı alıp, sıkıyor. Yoldan geçen başka bir kişi yaralanıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ne vurulanı, ne de vuranları kimseyi tanımıyoruz" dedi.
'Niye yan bakıyorsun' deyip dövdüler, olayla ilgisi bulunmayan bir kişiyi vurdularhttps://t.co/qqtH6kLtNR pic.twitter.com/M9XdyXmG5e— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2019
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