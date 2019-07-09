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13:08 09 Temmuz 2019
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    'Niye yan bakıyorsun' deyip dövdüler, olayla ilgisi bulunmayan bir kişiyi vurdular

    © DHA /
    Türkiye
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    Sultangazi'de 'niye yan bakıyorsun' deyip amca ve yeğeni dövdüler. Saldırganlardan biri belindeki silahı çıkarıp, dövdükleri kişiyi ve arkadaşlarını korkutmak istedi. Bir başka arkadaşı elinden silahı alarak ateşledi. Açılan ateş sonucu, olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, dün saat 10.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcığoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Balkış ve amcası Arif Balkış, cadde üzerinde esnaf olan bir yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra buradan ayrılan Ümit Balkış, park halindeki kamyonetine doğru gitti.

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    Kamyonetin kapısına yönelen Balkış'a, o esnada bir işyerinin önünde oturan 5 kişi 'niye yan bakıyorsun' diyerek sataştı. Grup daha sonra Balkış'a saldırdı. Yumruk, tekme ve tabure ile Ümit Balkış'a saldıran grup, yardımına koşan amca Arif Balkış'a da saldırdı. 

    Amca ve yeğenin saldırıya uğradığını gören yakınları ve arkadaşları da yardıma koştu. O esnada saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak, karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Elindeki silahı sağa ve sola çeviren saldırganın başka bir arkadaşı elindeki silahı alarak Ümit Balkış'a doğrultarak, ateş etti.

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    Açılan ateş sonucu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, o esnada yolda yürüyen bir şirketin genel müdürü olan Ufuk K., ayağından yaralandı. Saldırganlar daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.  Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ufuk K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    'KORKUTMA AMAÇLI SİLAHINI ÇIKARIYOR, BAŞKASI ELİNDEN ALARAK SIKIYOR'

    Ümit ve Arif Balkış'ın akrabası olan Haydar Akın, "Yoldan geçerken kamyonete varıyorlar. Kamyonete varınca kapıyı açmaya çalışıyor. O sırada oturan 5-6 kişi ile tartışmaya giriyor, ondan sonra bunlar vurmaya başlıyor. Vurmaya başlayınca bizim köylüler görüyor. O arada silahı çekiyorlar. 1 kişi korkutma amaçlı silahı sağa, sola çeviriyor. Ama başka biri elinden silahı alıp, sıkıyor. Yoldan geçen başka bir kişi yaralanıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ne vurulanı, ne de vuranları kimseyi tanımıyoruz" dedi. 

    Etiketler:
    ateşleme, Kavga, Silah, Yeğen, amca, İstanbul, Sultangazi
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