Ayrılmak istediği için av tüfeğiyle başından vuruldu, tehditle evlenmek zorunda kaldı: Tuğçe hukuk mücadelesi başlattı

İzmir'de yaşayan Tuğçe A., yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanışınca aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Ancak 9 ay sonra A.A., Tuğçe'ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı.
15 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZÜNÜ HİSSETMEZ OLDU
Olayın yaşandığı dağlık alanda yüzü parçalanan Tuğçe, A.A. tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın kaza olduğunu söyledikten sonra A.A., hastaneden ayrıldı. Bir süre verdiği yaşam mücadelesini kazanan Tuğçe, çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kabusa döndü.
TEHDİTLE EVLENMEK ZORUNDA KALDI
Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'YAŞADIKLARIMIN HERKESE DERS OLMASINI İSTİYORUM'
Tuğçe'nin mücadelesinde ona en büyük desteği veren avukatı Sibel Önder de "Genç bir kızın hayatı kabusa çevrildi. Bunu yapana iki yılın sonunda dava açıldı. Tuğçe'nin yüzünün geldiği hal, yaşanan şiddetle ilgili her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın cezalandırılması için örnek bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.
Tuğçe 'Ayrılalım' dediği sevgilisi A.A. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yüzü parçalandı. Kaybettiği gözü yerine protez takıldı. Koku alma duyusunu kaybetti. Tehditler üzerine A.A. ile evlenmek zorunda kalan Tuğçe, hukuk mücadelesi başlattıhttps://t.co/rEyQHNXY94 pic.twitter.com/czx3qerdbF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2019
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