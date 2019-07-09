Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere Bursalı baklavacıdan tepki

İstanbul Pendik'te, yol tartışmasında otomobile saldırıp, içindeki 7 aylık hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatan baklavacı Hüseyin ve Hasan Sel kardeşlere bir tepki de Bursa'daki meslektaşlarından geldi. Baklavacı Bilal Şengüloğlu, yapılan saldırıyı kınayıp, trafikte sürücülere ve yolda geçen yayalara baklava dağıttı.

'BİR ANNEYE YAPILAN BU SALDIRIYI KINIYORUZ'

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobil, bir başka otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen 2 kişi, araca saldırıp, dehşeti yaşattı. Olayın görüntüleri medyada geniş yer buldu. Tepkilere neden olan olayda saldırganların, Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hüseyin Sel ve kardeşi Hasan Sel olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sel kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Tüm Türkiye'de infiale neden olan görüntülere, Bursalı baklavacılar tepki gösterdi. Baklavacı Bilal Şengüloğlu, yapılan saldırıyı kınayarak, trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Bilal Şengüloğlu, "Dinimiz annelerin ayağının altına cennet müjdelemişken, bir anne adayına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Yaşananların mesleğimizle anılması, beni ve meslektaşlarımı rahatsız etmiştir" dedi.

Yaşanan olayın baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini belirten Şengüloğlu, "Baklavacılık, geleceğe aktarılması gereken bir meslektir. Düğünlerimizde, nişanlarımızda, bayramlarımızda sofralarımızın baş tacı olan baklavanın böyle çirkin bir saldırıyla anılması, tüm baklava üreticilerini üzmüştür. Biz de duyarlılığımızı göstermek adına başta kadınlar olmak üzere, yaya ve sürücülere baklava dağıtarak yapılan saldırıyı kınamak istedik" diye konuştu.