Erdoğan'dan Çetinkaya yorumu: Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişikliğine karar verdik

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının hiç kimse dışarıya atılmayacak dediği halde Hak-İş mensubu kardeşlerimin kapıya konmasını kınıyorum. Sabah başka, akşam başka yalan söyleyenleri de milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır bizler de yanındayız.
- Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya çalışmadık.
- İş dünyamızla birlikte 2.5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor https://t.co/Q81qwlTLO6— AA Canlı (@AACanli) 10 июля 2019 г.
- Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız.
- Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.
- Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde, yanlış bir anlayış. Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak, banka başındaki. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır.
- 'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.
- (Enflasyon) Tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu da başaracağız. Bunun başka çıkışı, izahı yoktur. Ama Türkiye'deki bazı faizciler, şunlar bunlar vesaire bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz."
Ayrıntılar geliyor.
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